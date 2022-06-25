Gündem HDPli Hüda Kaya teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan oğlunu savundu Ailem hedef gösteriliyor
POLİTİKA

HDP'li Hüda Kaya teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan oğlunu savundu: Ailem hedef gösteriliyor

Kandil'de PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptığı fotoğraflara yansıyan HDP vekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya, ailesinin hedef gösterildiğini iddia ederek, "Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak AA
HDPli Hüda Kaya teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan oğlunu savundu: Ailem hedef gösteriliyor
​HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu teröristlerle dağda.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, HDP vekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşıldı.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etti.

  • Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK mensuplarınca kurulan barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydı bulunduğu da tespit edilen Cemre'nin, bu sabah Bayramiç'te gözaltına alındığı, evinde ve arabasında arama yapıldığı bildirildi.

OĞLUNA SAHİP ÇIKTI

HDP'li Kaya, oğlunun gözaltına alınışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Oğluna sahip çıkan Kaya, "Üç gündür @TURKPA_TBMM genel kongresi için Meclis heyeti olarak gittiğimiz Kırgızistan’dan dönüşteyiz. Bir süredir Çanakkale Bayramiç’e yerleşip tarım ve toprakla kendine düzen kurmaya çalışan oğlum @cihadebrari bu sabah Terörle Mücadele tarafından evinde gözaltına alındı." dedi.

"SOYSUZLARA MI EĞİLECEĞİZ"

Kaya açıklamasının devamında ise, "Dosyada kısıtlılık olduğundan sebebini biz bilmiyoruz ama yandaş ve troller hızlıca harekete geçmişler çirkin saldırılarla ailemi hedef gösteriyorlar. Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" ifadelerini kullandı.

HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu gözaltında: Kırmızı bültenle aranan teröristle fotoğrafı çıktı
GÜNDEM
HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu gözaltında: Kırmızı bültenle aranan teröristle fotoğrafı çıktı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine provokasyon peşinde
GÜNDEM
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine provokasyon peşinde

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği devamsızlıktan düşürülecek
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği devamsızlıktan düşürülecek
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.