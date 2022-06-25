HDP'li Hüda Kaya teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan oğlunu savundu: Ailem hedef gösteriliyor

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda, HDP vekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşıldı.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etti.

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK mensuplarınca kurulan barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydı bulunduğu da tespit edilen Cemre'nin, bu sabah Bayramiç'te gözaltına alındığı, evinde ve arabasında arama yapıldığı bildirildi.

OĞLUNA SAHİP ÇIKTI

HDP'li Kaya, oğlunun gözaltına alınışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Oğluna sahip çıkan Kaya, "Üç gündür @TURKPA_TBMM genel kongresi için Meclis heyeti olarak gittiğimiz Kırgızistan’dan dönüşteyiz. Bir süredir Çanakkale Bayramiç’e yerleşip tarım ve toprakla kendine düzen kurmaya çalışan oğlum @cihadebrari bu sabah Terörle Mücadele tarafından evinde gözaltına alındı." dedi.

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"SOYSUZLARA MI EĞİLECEĞİZ"

Kaya açıklamasının devamında ise, "Dosyada kısıtlılık olduğundan sebebini biz bilmiyoruz ama yandaş ve troller hızlıca harekete geçmişler çirkin saldırılarla ailemi hedef gösteriyorlar. Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" ifadelerini kullandı.

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