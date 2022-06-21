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POLİTİKA

HDP'li Pervin Buldan'dan gizli ortaklarına Öcalan tepkisi: Muhalefet cesaret gösteremiyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan parti grubunda yaptığı konuşmada PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağını eleştirdi. "İmralı tecriti neden var?" diye soran Buldan, gizli ittifak ortaklarına seslenerek "Muhalefet herhangi bir cevap veremiyor, verme cesaretini de gösteremiyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Pervin Buldandan gizli ortaklarına Öcalan tepkisi: Muhalefet cesaret gösteremiyor
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağını eleştirdi. Pervin Buldan, bebek katili Öcalan'a uygulanan yasağı protesto etmek için düzenlediği Gemlik Yürüyüşü'nün "çözümsüzlüğün yarattığı tüm yıkımların ve kayıpların bir an önce son bulması için başlatıldığını" söyledi.

"MUHALEFET CEVAP VEREMİYOR"

Terörist başı Öcalan'a uygulanan görüş yasağı üzerinden hükümeti ve muhalefeti eleştiren Buldan, "İmralı tecriti neden var?" diye sordu.

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu soruya ne iktidar ne de bizim dışımızdaki muhalefet herhangi bir cevap veremiyor, verme cesaretini de gösteremiyor. İktidarın bekası için bir tecrit uygulandığını herkesin bilmesi gerekiyor. Çatışmalı süreci ve hukuksuzluk rejimini ayakta tutmak için İmralı tecritini devam ettirdiklerini hepimiz biliyoruz"

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