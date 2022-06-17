Gündem Odatvnin söktüler haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt İBBnin korsan ilanı
İSTANBUL

Odatv'nin 'söktüler' haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBB'nin korsan ilanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İBB'nin Fenerbahçe'yi tebrik pankartları söküldü" iddialarına Twitter'dan yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Odatvnin söktüler haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt: İBBnin korsan ilanı
İBB'nin korsan afişleri üzerinden algı yapmaya çalışan Odatv'nin yalanı kısa sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın proje tanıtımları için kullandığı üst geçitlerdeki reklam panolarına korsan bir şekilde pankart astı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise panolardaki pankartları çalışmalarıyla ilgili tanıtımlar ile değiştirdi.

Odatv ise bu durumu, "İBB Fenerbahçe'yi kutladı, Ulaştırma Bakanlığı söktü" diyerek algı operasyonu bir habere imza attı.

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“Söktüler” algısı oluşturmak için...


Söz konusu habere bakanlıktan yanıt gecikmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde; sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır. Şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını kutluyoruz."

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İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki çekti
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İBB, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlik sosyal medyada gündem oldu.

Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' isimli gösterisine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Alman dansçıya ne kadar ücret ödendiğini sordu.

İBB, daha önce flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yapmıştı.


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