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POLİTİKA

Eli keleşli terörist İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı çıktı

İBB'de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK'nın kamplarından birinde teröristlerle birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıktı. Şafak Duran isimli şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı. İBB çalışanı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eli keleşli terörist İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı çıktı
Şafak Duran

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA POZ

İBB'de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışan Şafak Duran isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

ÇALIŞTIĞI BİNADA GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre örgüt mensubu şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı. İBB çalışanı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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