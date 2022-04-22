İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı: İBB PKK'lı personeli apar topar işten attı

Dünya

AB ile ABD arasındaki Rusya ve Çin konulu istişareler tamamlandı

Avrupa Birliği ile ABD, Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmemesi ve bu ülkeye destek vermemesi için Çin'e yaptıkları çağrıları tekrarladı. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, "ABD ile Avrupa'nın birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini aktaran Sherman, "Ümit ederim Çin, Rusya-Ukrayna krizinden doğru dersleri çıkarır, ABD ile müttefikleri ve ortaklarının bölünemeyeceğini anlar." ifadesini kullandı.