İBB'nin kadrolu çalışanı

Terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak’ta düzenlenen bir operasyon İstanbul’a uzandı. Operasyonda ele geçirilen dijital metaryalleri inceleyen güvenlik güçleri, teröristlerin kırsal alanda uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflarına ulaştı. Bu fotoğraflardaki teröristlerden birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı olarak 1 Haziran 2021’de işe alınan Şafak Duran olduğu tespit edildi. Duran dün, çalıştığı İBB binasında gözaltına alındı.

O DA DAĞA HDP BİNASINDAN GİTMİŞ

Şafak Duran’ın PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H organizesinde Sakarya Öğrenci Kolektifleri içinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. PKK’nın dağ kadrosundan kaçıp teslim olan terörist Can T. ifadesinde, “Diyarbakır’da BDP il binasında beklediğim sürede, benim gibi kırsala gitmek isteyen kimi gençler vardı. Hatta burada bir bayanla Muş’tan gelmiş olan bir erkek şahıs vardı. Bu şahısların Şafak Duran ve B.K. isimli şahıslar olduğuna eminim” diyerek Şafak Duran’ı teşhis etti.

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Şafak Duran, İBB binasında gözaltına alındı.

KOD ADI: DİREN AMARA

Yine PKK’dan kaçıp teslim olan “Hozan-Serhad” kod adlı Cahit K. da 5 Temmuz 2014’te silahlı eğitim aldığı esnada Şafak Duran’ın kendisiyle birlikte örgüte yeni katılıp eğitim aldığını anlattı. Cahit K., Şafak Duran’ın kod adının “Diren Amara” olduğunu da itiraf etti. 14 Ekim 2014’te PKK’nın dağ kadrosundan ayrılıp Türkiye’ye dönen Şafak Duran’ın 15 Ocak 2021’de İstanbul’daki bir terör operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Duran o dönem 5 Temmuz-14 Ekim 2014 arası Sakarya Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, yurt dışına çıkmadığını söylemiş.

PKK’lı gassal hafızalarda

İBB’de “terör bağlantılı 557 çalışan olduğu” tartışmaları hiç gündemden düşmüyor. PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) yönelik dosyada, İBB ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşılmıştı. Soruşturmada DİAYDER referansı ile İBB’ye gassal ve imam alındığı tespit edilmişti. 455 PKK’lı, 80 DHKP-C’li, 20 MLKP’li ve 2 MKP’li teröristin İBB’de işe alındığı yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir teftiş başlatılmıştı.

GÜNDEM İşte İBB’de kadrolaşan diğer PKK’lılar