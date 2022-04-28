Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İBBnin kadrolu çalışanı
İSTANBUL

İBB'nin kadrolu çalışanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “terör bağlantılı 557 çalışan olduğu” tartışmaları hiç gündemden düşmezken dün önemli bir gelişme yaşandı. İBB’de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Şafak Duran’ın PKK kampında fotoğrafları çıktı. Duran bu gelişme üzerine dün İBB binasında gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Şahin Şen Yeni Şafak
İBBnin kadrolu çalışanı
İBB Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran

Terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak’ta düzenlenen bir operasyon İstanbul’a uzandı. Operasyonda ele geçirilen dijital metaryalleri inceleyen güvenlik güçleri, teröristlerin kırsal alanda uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflarına ulaştı. Bu fotoğraflardaki teröristlerden birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı olarak 1 Haziran 2021’de işe alınan Şafak Duran olduğu tespit edildi. Duran dün, çalıştığı İBB binasında gözaltına alındı.

O DA DAĞA HDP BİNASINDAN GİTMİŞ

Şafak Duran’ın PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H organizesinde Sakarya Öğrenci Kolektifleri içinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. PKK’nın dağ kadrosundan kaçıp teslim olan terörist Can T. ifadesinde, “Diyarbakır’da BDP il binasında beklediğim sürede, benim gibi kırsala gitmek isteyen kimi gençler vardı. Hatta burada bir bayanla Muş’tan gelmiş olan bir erkek şahıs vardı. Bu şahısların Şafak Duran ve B.K. isimli şahıslar olduğuna eminim” diyerek Şafak Duran’ı teşhis etti.

Şafak Duran, İBB binasında gözaltına alındı.
Şafak Duran, İBB binasında gözaltına alındı.

KOD ADI: DİREN AMARA

Yine PKK’dan kaçıp teslim olan “Hozan-Serhad” kod adlı Cahit K. da 5 Temmuz 2014’te silahlı eğitim aldığı esnada Şafak Duran’ın kendisiyle birlikte örgüte yeni katılıp eğitim aldığını anlattı. Cahit K., Şafak Duran’ın kod adının “Diren Amara” olduğunu da itiraf etti. 14 Ekim 2014’te PKK’nın dağ kadrosundan ayrılıp Türkiye’ye dönen Şafak Duran’ın 15 Ocak 2021’de İstanbul’daki bir terör operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Duran o dönem 5 Temmuz-14 Ekim 2014 arası Sakarya Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu, yurt dışına çıkmadığını söylemiş.

PKK’lı gassal hafızalarda

  • İBB’de “terör bağlantılı 557 çalışan olduğu” tartışmaları hiç gündemden düşmüyor. PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) yönelik dosyada, İBB ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşılmıştı. Soruşturmada DİAYDER referansı ile İBB’ye gassal ve imam alındığı tespit edilmişti. 455 PKK’lı, 80 DHKP-C’li, 20 MLKP’li ve 2 MKP’li teröristin İBB’de işe alındığı yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir teftiş başlatılmıştı.

İşte İBB’de kadrolaşan diğer PKK’lılar
GÜNDEM
İşte İBB’de kadrolaşan diğer PKK’lılar

İBB kadroları terör örgütlerine tahsis edilmiş: İşte belediyede işe alınan PKK'lılar
GÜNDEM
İBB kadroları terör örgütlerine tahsis edilmiş: İşte belediyede işe alınan PKK'lılar
Mescid-i Aksada Kadir Gecesi

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

​Binlerce Müslüman akın etti.
Liverpool finale göz kırptı

Liverpool finale göz kırptı

Devler Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'e şans tanımadılar.
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusyanın saldırısı soykırım olarak nitelendi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük finalde konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kavala'ya verilen cezaya ilişkin ilk açıklama.

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Haysiyetimize saldıranaeyvallah etmeyiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.