​İBB'nin düzenlediği etkinlikte performans sergileyen dansçı vapurun döşemesini kırdı. ​

İBB'nin düzenlediği, ortaya konulan figürlerle çok konuşulan Doğaçlama Dans Festivali'nde dansçılar, performanslarını bu kez de şehir hatları vapurunda sergiledi.

Bir dansçı, vapurun tavan döşemesini kırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlik de sosyal medyada gündem olmuştu.

Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' isimli gösterisine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Alman dansçıya ne kadar ücret ödendiğini sormuştu. Dansçıya 400 bin TL ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.