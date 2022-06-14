Gündem İBBnin düzenlediği etkinlikte performans sergileyen dansçı vapurun döşemesini kırdı
İSTANBUL

İBB'nin düzenlediği etkinlikte performans sergileyen dansçı vapurun döşemesini kırdı

İBB'nin düzenlediği, ortaya konulan figürlerle çok konuşulan Doğaçlama Dans Festivali'nde dansçılar, performanslarını bu kez de şehir hatları vapurunda sergiledi. Bir dansçı, vapurun tavan döşemesini kırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Haber Merkezi Diğer
​İBBnin düzenlediği etkinlikte performans sergileyen dansçı vapurun döşemesini kırdı
​İBB'nin düzenlediği etkinlikte performans sergileyen dansçı vapurun döşemesini kırdı. ​

İBB'nin düzenlediği, ortaya konulan figürlerle çok konuşulan Doğaçlama Dans Festivali'nde dansçılar, performanslarını bu kez de şehir hatları vapurunda sergiledi.

Bir dansçı, vapurun tavan döşemesini kırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İBB'nin Doğaçlama Dans Festivali’ndeki dansçı vapurun döşemesini kırdı
OYNAT 00:26
İBB'nin Doğaçlama Dans Festivali’ndeki dansçı vapurun döşemesini kırdı
İBB'nin düzenlediği, ortaya konulan figürlerle çok konuşulan Doğaçlama Dans Festivali'nde dansçılar, performanslarını bu kez de şehir hatları vapurunda sergiledi. Bir dansçı, vapurun tavan döşemesini kırdı.

DANS PERFORMASINA SERVET ÖDEDİLER

Geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlik de sosyal medyada gündem olmuştu.

Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' isimli gösterisine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Alman dansçıya ne kadar ücret ödendiğini sormuştu. Dansçıya 400 bin TL ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki çekti
OYNAT 01:43
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki çekti
İBB, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlik sosyal medyada gündem oldu.

Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' isimli gösterisine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Alman dansçıya ne kadar ücret ödendiğini sordu.

İBB, daha önce flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yapmıştı.
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