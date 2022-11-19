Kılıçdaroğlu'nun boykot çağrısı tutmadı: Katılım yüzde 99'u bulurken sınava giren öğretmenler mutlu ayrıldı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tamamlandı. Tek oturumda düzenlenen ve saat 10.00'da başlayan sınav, 12.30'da sona erdi.
81 ilde, 1.489 sınav merkezinde 28 bin 650 salonda gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda 70 bin kişi görev yaptı.
MUHALEFETİ UMURSAYAN OLMADI
Kılıçdaroğlu’nun boykot çağrısı yaptığı sınava öğretmenlerin %99’u katılım gösterdi. Sınavın kolay olduğunu ifade eden ve bu süreçte sürekli kışkırtan muhalefet vekillerine de öğretmenler sosyal medyada tepki gösterdi.
- Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
BAKANLIK İYİ NİYETİNİ GÖSTERDİ
Öğretmenlerimizin her fırsatta endişe etmesine gerek yok diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in söylemiyle, sınavın rahat geçmesi örtüştü. Bakanlık iyi niyetini göstermiş oldu.