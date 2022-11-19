Özgün Uzman öğretmenlik sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte adayların yorumu
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Uzman öğretmenlik sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte adayların yorumu

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav yorumları gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’ sona erdi. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen sınav 150 dakika sürdü. Sınava katılan adaylardan Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına ilişkin ilk yorumlar geldi. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte adayların yorumları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YORUMLARI: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav soruları nasıldı? Sorular kolay mıydı, zor muydu?
Uzman öğretmenlik sınav yorumları

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı zormuydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı sınava giren adayların sınav sonrasında merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sona erdi. Öğretmenlere uzman ve baş öğretmen olarak kariyer unvanı kazandıracak olan sınavda adaylar 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda 150 dakika boyunca ter döktü.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınavının iyi geçtiğini dile getiren Gülsüm Korkmaz, “Sorular bence bizi bu kadar kasmalarını karşılar nitelikte değildi. Son derece basit hatta bazılarında ‘Acaba ben mi cevaplamalıydım bu soruyu?’ diye düşündüğüm sorular vardı içinde açıkçası. Biraz daha teknik ve özenli olabilirdi. Sorular basitti” diye konuştu.

“Öğrencilerimin ne hissettiğini anladım”

Diğer bir aday ise empati kurduğunu belirterek, “Öğrencilerimin ne hissettiğini anladım, empati kurdum kısacası. Her öğretmen aslında öğrencilerini düşünerek hazırlıyor. Burada da aslında bizi düşünerek hazırlamışlar. Biz öğrencilerimizin iyiliğini istiyoruz bence bakanlık da bizim iyiliğimiz istemiş” ifadelerini kullandı.

"Bilmemiz gereken şeyleri sordular"

İstanbul Bakırköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulu’ndaki adaylar sınav sonrası şunları söyledi:

Murat Kendir (Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi): Mesleğin 31’inci yılında girdiğim bu sınava hazırlanmadan katıldım. Sorular yoruma dayalıydı ve birikimimizle yapabileceğimiz türdendi. Kolay olmasının etkisiyle erken çıktım ve tahmin ettiğim gibi iyi geçti. Bilmemiz gereken şeyleri sordular. Yapay zekayla ilgili bir soru vardı biraz çelişkiliydi ancak klasik öğrenci psikolojisinde olduğu gibi sınavdan çıkınca aklımdan sorular uçtu.

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Sınav sonuçları ise 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

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