‘One mInute’ derken neredeysek oradayız

İlim Yayma Vakfı’nın 53'üncü Olağan Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de katliam yapan İsrail’e sert sözlerle tepki gösterdi. Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki programda İlim Yayma Vakfı’nın Türkiye'nin en köklü gönüllü teşekküllerinin başında geldiğini belirten Erdoğan, vakfın kökü derinlere inen ulu bir çınar misali, ilim ve hikmet yolcularını kuşatmaya devam ettiğini kaydetti. Vakfın, nebevi ahlakla kuşanmış gençler yetiştirmek için yarım asırdan fazla süredir fedakarca çalıştığını ifade eden Erdoğan, “Daha fazla gencimize ulaşacağız. Daha fazla ilim sevdalısının elinden tutacağız. Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe her daim sizlerin yanınızda olacağız” dedi.

ESFELİ SAFİLİNİN CANLI ÖRNEĞİ

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Gazze’de ciddi insani dram yaşandığını vurguladı. Yaşananların tahammül sınırını aştığını kaydeden Erdoğan, özetle şöyle konuştu: “Terör devleti İsrail, Batılı güçlerin sınırsız askeri ve diplomatik desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla soykırım politikası uygulamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen esfeli safilinin canlı örneklerini bugün Gazzeli kardeşlerimize bomba yağdıran alçaklarda birebir görüyoruz. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Pol Pot'un, Franco'nun ve diğer modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir.”

İSLAM ALEMİ GÖREVİNİ YAPAMADI

“İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz. Uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin ve basın kuruluşlarının, söz konusu İsrail olunca nasıl hiçbir işe yaramadıklarını hep birlikte gördük. Mesele Filistinli çocukların, kadınların, masum sivillerin yaşam hakkı olunca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin nasıl sadece bir kağıt parçasına dönüştüğüne hep beraber şahitlik ettik. Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi, Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir. Elbette çok uğraşıldı, gayret gösterildi, diplomatik açıdan çaba harcandı ama Gazze'deki masum çocukların katledilmesine mani olunamadı.”

KATLİAMI UNUTTURMAYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE

“Saldırıların ilk gününden itibaren Filistin için tüm imkanları seferber ettik, yabancı liderlerle görüşmelerde, katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistin ve Gazze'nin sesi olduk. Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin en başında biz varız. Devletiyle milletiyle Filistin davasına sahip çıkan ülke tartışmasız Türkiye'dir. Her kim 'Hiçbir şey yapmadılar' diye hükümetimizi eleştiriyorsa, bühtan ediyor, kul hakkına giriyor demektir. Şu gerçeği tüm dünya çok iyi biliyor, Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzüne 'One minute' diye haykırırken nerede duruyorsa, bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. Burada asıl üzerinde düşünülmesi gereken, bizi haksız şekilde eleştirenlerin Filistinli mücahitlere 'Terörist' diye kara çalanların çıkarlarına hizmet etmesidir.”

Başbakan değilken yüzlerine söyledim

21 yıl önce, göreve gelmeden AK Parti Genel Başkanı olarak ABD’ye yaptığı ilk seyahati hatırlatan Erdoğan, Hamas’a ‘Terör örgütü’ diyen ABD’nin ileri gelenlerine ne cevap verdiğini söyledi: “ABD’nin ileri gelenleriyle masaya oturduğumuzda, bana Hamas'ı sordular, ‘Terör örgütü’ dediler. Ben onlara o zaman, ‘Hayır, Hamas terör örgütü değil, tam aksine bir direniş örgütüdür’ dedim. O zaman başbakan değilim ve onlara bu cevabı verdim. Şimdi kimse bize kalkıp da Hamas’a ‘Terör örgütü’ dedirtemez. Filistin davasına gönül verenler olarak birbirimize ok atmak yerine, asıl bu habis zihniyetle mücadele etmeliyiz. Türkiye'nin olağanüstü çabalarını görmezden gelme yerine, her konuşmalarında işgalci İsrail'e selam çakanların foyasını ortaya dökmeliyiz.”

CHP 2019’da verdiği hiçbir sözü tutmadı

Öğleden sonra Şanlıurfa’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Abide Kavşağı'ndaki mitinginde 70 bin kişiye hitap etti. Vizyonda, programda, projede, yatırımda kendileriyle yarışacak siyasi rakip tanımadıklarını ifade eden Erdoğan, “Bir dönem ülkemiz siyasetine damgasını vuran, ‘Onlar ne veriyorsa beş fazlası benden’ zihniyetinin hesapsız kitapsız, riyakar tarzını hatırlarsınız. Türkiye, bunun bedelini ekonomik krizler, sosyal gerilimler ve kaos olarak çok ağır şekilde ödedi” dedi. Türkiye’nin popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadığını kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Meydanlarda esip gürleyenlerin milletimize vadettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan, bunların milletin elindekilerden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır. Çünkü, geçmişte hep öyle oldu. İşte en son 2019 seçimlerinde bunu acı bir şekilde yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, bir sürü söz verdiler ama hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha geriye götürdüler. Çünkü mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi, bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz.”

OYUNUZU HEBA ETMEYİN

“Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyor, en insani, en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Rabb'im hepsini ıslah etsin. Bunca emeği, alın terini yok sayanları gördükçe onlar adına üzülüyoruz. Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Böyle dertleri olmayana ne kulak verin ne vaktinizi harcayın ne de oyunuzu heba edin. Meydanı kendinden başka kimseye faydası dokunmayan muhterislere, istismarcılara bırakmayacağınıza inanıyorum.” Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşları selamladı.











