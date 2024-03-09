Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'one minute' çıkışı: 15 yıl önce neredeysek şimdi de aynı yerdeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Ülkemizin en köklü güçlü geleneğe sahip teşekküllerinin başında İlim Yayma geliyor. Vakfımız ulu bir çınar misali ilim ve hizmet yolcularını kuşatmaya devam ediyor.





Vakfımız yarım asırdan fazla süredir çalışıyor. Memleket dahilinde ilim yaymayı teşvik için koşturan tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Edebiyete ulaşan vakıf insanlarımızı hürmetle yad ediyorum. 4 yıl önce kaybettiğimiz dava arkadaşımız emektarlarından Yücel Çelikbilek'i özellikle şükranla anmak istiyorum. Allah'ın izniyle bu ocak tütmeye devam ettikçe, vakfımız emektarlarının amel defteri kapanmayacaktır.





Biz de iyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Elbette bunu yaparken minnet borcumuzu vakfımızı çok daha ileriye taşıyarak ödeyeceğiz. Daha fazla öğrenciye destek vereceğiz.





Ortaöğretimden başlayarak ihtiyaç sahibi evlatlarımızın yanında olacağız. İlim hazinemizin zenginleşmesini sağlayacağız.





İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Bir terör devleti olan İsrail batılı güçleri arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik bir soykırım politikası uygulamaktadır.





Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu, 72 binden fazla Filistinli ise yaralandı.





İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız.





Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi, Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir.





"Netanyahu günümüzün nazisi"

7 Ekim'den bu yana yüreğimizi dağlayan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir.





İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistinlilerin sesi olduk.





Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik.





"Filistin davasına hep sahip çıktık"