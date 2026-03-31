İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak' suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.
Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Yalım’ın mal varlığına da el konulmuştu
Yalım’ın mal varlığına da el konuldu. Öte yandan el konulan şirketlere ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.