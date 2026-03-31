İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

20:3031/03/2026, Salı
CHP'li Özkan Yalım, belediye çalışanı 21 yaşındaki bir kadınla, otel odasında gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak' suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Yalım ile birlikte hakimliğe sevk edilen diğer şüpheliler
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı,
"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştır."
açıklamasında bulundu.

Yalım’ın mal varlığına da el konulmuştu

Yalım’ın mal varlığına da el konuldu. Öte yandan el konulan şirketlere ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir.


