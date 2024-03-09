Barış zirvesi için hazırız

Rusya ile 2 yılı aşkın süredir savaşan Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenski, Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin de görüşüldüğü öğrenildi.

10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

İki lider, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı” dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefine desteğimiz bakidir. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konuları etraflıca ele aldık. İkili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar ticaret hedefi için gayretlerimizi arttırmak konusunda mutabık kaldık. Pek çok firmamız arazideki çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. Ukrayna'nın yeniden inşası forumunu da İstanbul'da gerçekleştirdik.

Erdoğan, "(Ukrayna ile) Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SAYESİNDE CİDDİ SONUÇLAR ALDIK

Zelenski ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim" dedi. Zelenski, “Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki çabaları bekliyoruz. Bugün ben Kırım Tatarları başta olmak üzere liste ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında bulunuyor. Bugün barış planımıza dikkat çektik. Özellikle liderler düzeyindeki küresel zirve hazırlıklarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim” şeklinde konuştu.

Korvet üreten tersaneyi gezdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Ukrayna donanması Ada sınıfı "Ivan Mazepa" korvetlerinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti. Zelenski, X paylaşımında, İstanbul'da Ukrayna donanması için inşa edilen korvetlerin olduğu tersaneyi ziyaret ettiğini duyurdu. Paylaşımda, "Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve teçhizatını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeliyle görüştüm. Kendilerine hizmetleri için teşekkür ettim. Ülkemizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Zelenski, Ada sınıfı ikinci korvetin inşasını da denetlediğini ve korvete "Hetman Ivan Vyhovskyi" adını verdiğini kaydetti. Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile tüm Türk ve Ukraynalı savunma şirketlerine, "ortaklıkları, barışı yakınlaştırmaları ve bunu kalıcı yapmak için birlikte çalışmaları" için teşekkür etti.







