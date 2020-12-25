ÖSYM: 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı'' açıklamasında bulundu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavı cevap kâğıtları ve aday cevaplarını erişime açıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı'' açıklamasında bulundu.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.