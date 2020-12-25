Gündem ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı
EĞİTİM

ÖSYM: 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavı cevap kâğıtları ve aday cevaplarını erişime açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı'' açıklamasında bulundu.

İHA

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor
GÜNDEM
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor

MSB: İşçi alım sınav sonuçları belli oldu
GÜNDEM
MSB: İşçi alım sınav sonuçları belli oldu

AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM
AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Abone Ol Google News
Trafiği mahvetti

Trafiği mahvetti

​Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
İngiltere yolcuları ortalığı karıştırdı

İngiltere yolcuları ortalığı karıştırdı

​Sabiha Gökçen'de koronavirüs testi tartışması.
Sınıfında dünyanın en iyisi: Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı

​Pegasus kazasının raporu tamamlandı.

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

17 kişi hakkında<br>gözaltı kararı

17 kişi hakkında
gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.