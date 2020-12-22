Gündem AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
EĞİTİM

AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Koronavirüs nedeniyle bu dönem AÖF sınavları online yapıldı. Yapılan sınavların sonuçları ise merak konusu oldu. Peki bütün öğrencilerin büyük bir merakla beklediği AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

AÖF sonuçları için heyecan dorukta. Her an açıklanabileceği belirtilen sınav sonuçlarıyla ilgili son durumu derledik...

GÖZLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NE ÇEVRİLDİ

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

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AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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