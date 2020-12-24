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EĞİTİM

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından 24 Aralık Perşembe gününe işaret edilmişti. Kamuda memur olmak isteyen adayların 22 Kasım tarihinde katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar söz konusu sınavın sonuçlarını osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecekler. 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sonrası tercih işlemleri gerçekleşecek. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS sonuçları merak ediliyor.
KPSS sonuçları merak ediliyor.

KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sonuçları merak ediyor. Peki ama 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için gözler artık ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Tercih yapmak için sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, değerlendirme sonuçları için yapılacak duyuruya kilitlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları alınan ve 22 Kasım 2020 tarihinde 188 merkezde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 24 Aralık olarak duyuruldu.

Adaylar 24 Aralık'ta açıklanacak olan sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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