KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor

KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sonuçları merak ediyor. Peki ama 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için gözler artık ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Tercih yapmak için sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, değerlendirme sonuçları için yapılacak duyuruya kilitlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları alınan ve 22 Kasım 2020 tarihinde 188 merkezde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 24 Aralık olarak duyuruldu.

Adaylar 24 Aralık'ta açıklanacak olan sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNDEM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?