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Gündem Pençe Kilit Harekatından acı haber Bir askerimiz daha şehit oldu
ANKARA

Pençe Kilit Harekatı'ndan acı haber: Bir askerimiz daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Pençe Kilit Harekatından Üzen Haber: P. Uzm. Çvş. Kubilay Çon Şehit Oldu
Pençe- Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

DHA

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 22 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.


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