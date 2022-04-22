Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir özel harekat polisi şehit oldu

HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi

HDP, her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandalarına başladı. HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, 'Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu' diye konuştu.