Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir özel harekat polisi şehit oldu

EGM: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur.
EGM: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur.
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