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Gündem Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir özel harekat polisi şehit oldu
ANKARA

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir özel harekat polisi şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan More Saran'da, terör örgütü PKK'nın yaptığı roketli saldırıda polis memuru Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Fırat Kalkanı bölgesinde bir özel harekat polisi şehit oldu
Fırat Kalkanı bölgesinde kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda bir özel harekat polisi şehit oldu.

EGM: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur.

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