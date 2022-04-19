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Gündem Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu yaralanan Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 1991 Kayseri/Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş’ın mayına basarak yaralandı. Hastaneye sevk edilen şehit Üsteğemen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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​MSB: Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı kapsamında, 1991 Kayseri/Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Komutanı şehit Yusuf Avan’ı övgüyle takdim etmişti: Attığını vurur
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Komutanı şehit Yusuf Avan’ı övgüyle takdim etmişti: Attığını vurur

Bingöl şehitleri için tören: Eşleri tabutlara sarılarak gözyaşı döktü
FOTOĞRAF 17
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün ve Birol İli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.
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Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduğu törende, İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti.<br><br>
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Şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, İli'nin eşi Merve İli şehitlerin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.<br><br>
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Törene, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehitlerin yakınları ve meslektaşları katıldı.<br><br>
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Törenin ardından şehit Aygün'ün cenazesi memleketi Aydın, İli'nin naaşı Erzurum'a uğurlandı.<br><br>
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Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki sırasında patlama olmuş, patlamada, ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polis memuru müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.<br><br>
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Bingöl şehitleri için tören: Eşleri tabutlara sarılarak gözyaşı döktü
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Necati Aygün ve Birol İli için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
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