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Özgün Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen askerlerin isimleri
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Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen askerlerin isimleri

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde 9 Aralık 2021'de 3 askeri şehit eden teröristlerden 2'si, Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirildi. Başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşün askerlerimizin isimleri...

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen askerlerin isimleri
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen askerlerin isimleri

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarıyla 18 nisan gecesi Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatıldığı Pençe- Yıldırım operasyonunda şehit olan askerlerimizin isimleri...

Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen askerlerimiz

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askeri şehit eden teröristlerden 2'sinin Pençe-Kilit Operasyonu sırasında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düştüğü hatırlatıldı.

Şehitler için bölgede tespit edilen terör hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğu ve ilk anda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin de yaklaşık 5 ay önce Mehmetçiği şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin 'Berfin Zilan' ve 'Bazel Zagros' kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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