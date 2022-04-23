Şehitlerin intikamı alındı

Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kilit Harekatında 5 gün geride kaldı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e ulaşırken, bunlar arasında Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde 3 askerimizi şehit eden teröristler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün 9 Aralık 2021’de Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düştüğü hatırlatıldı.

İlk anda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2’sinin de 3 Mehmetçiği şehit eden grup içinde yer aldığı bildirildi. Mehmetçiği şehit eden teröristler 5 ay sonra etkisiz hale getirildi. Açıklamada, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin ‘Berfin Zilan’ ve ‘Bazel Zagros’ kod adlı teröristler olduğu belirlendi” denildi.

İKİ YÖNDEN KISKACA ALINDI

Harekata büyük katkı sunan MİT de örgütü Suriye’den kıskaca aldı. Suriye’nin kuzeyinde PKK elebaşlarına yönelik nokta operasyonlar arttı. MİT, lider kadroya yoğunlaştı. Suriye’nin Aynularab (Kobani) bölgesinde 20 Şubat’ta yapılan SİHA destekli son operasyonda, Türkiye-Suriye sınır hattında Türk askerine yapılan eylemleri organize eden PKK/YPG’nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı “Ronahi Kobani” kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden “Dilar Halep” kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.

REKLAM

Akıncı’nın ilk büyük operasyonu

Bayraktar AKINCI, Pençe-Kilit Operasyonu’nda 7/24 görev yapıyor. Baykar’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bayraktar #AKINCI’nın katıldığı ilk büyük operasyon... Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe-Kilit Operasyonu’nda 7/24 görevde” denildi. Milli Savunma Bakanlığı da AKINCI TİHA’nın katıldığı operasyondan görüntüler paylaştı.

10 dakika füze yağmuru

Irak’ın kuzeyindeki PKK hedefleri füzelerle vuruldu. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Hakkari Derecik’teki 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’ndan, belirlenen noktalara füze atışları yapıldı. Füze atışları 10 dakika sürdü. İHA ile tespit edilen hedefler Türkiye’nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 km menzilli ‘Bora’ füzeleriyle vuruldu.