Gündem Poşette taşıdıkları 594 adet tarihi sikke ile yakalandılar
AFYONKARAHİSAR

Poşette taşıdıkları 594 adet tarihi sikke ile yakalandılar

Poşette taşıdıkları 594 adet tarihi sikke ile yakalandılar

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki şahıs yanlarındaki poşete koydukları 594 adet tarihi sikke ile yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Jandarma 594 adet tarihi sikkeye el koydu.
Jandarma 594 adet tarihi sikkeye el koydu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karacaahmet köyünde ikamet eden şüpheli K.Ç. ve Kütahya ikamet eden şüpheli A.Y. isimli şahısların elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke bulunduğu ve bunları satmak için bazı kişilerle görüşeceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli iki şahsı Karacaahmet köyünde sokakta yürürken gözaltına aldı. Şahısların üst aramasını yapan ekipler poşetle yanlarına aldıkları 594 adet sikke ele geçirdi.

Olayın ardından 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşlı kadının yardımına polis yetişti: Evine gidebildi
GÜNDEM
Yaşlı kadının yardımına polis yetişti: Evine gidebildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
GÜNDEM
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Başörtülü öğretmene "facia" diyen Ataklı hakim karşısında
GÜNDEM
Başörtülü öğretmene "facia" diyen Ataklı hakim karşısında
Abone Ol Google News
Ayaklarınız hiç üşümesin

"Ayaklarınız hiç üşümesin"

​Zeliha nine ördüğü çorapları kahraman Mehmetçiğe gönderdi.
Yabancı sayısı 16ya çıktı

Yabancı sayısı 16'ya çıktı

​Süper Lig'in ikinci yarısı için flaş karar.
CHP defalarca itiraz etmişti

CHP defalarca itiraz etmişti

​Menemen'deki seçimleri Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.

​İl kongrelerini gerçekleştiren AK Partililere sesleniyor.

Türk polisi yakalar

Türk polisi yakalar

​Üst aramasında gizlemek için sakız kutusuna sakladılar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.