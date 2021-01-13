Yaşlı kadının yardımına polis yetişti: Evine gidebildi

Kahramanmaraş’ta 65 yaşındaki Neziha Yıldırım, kent meydanında devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanına gelerek evine gitmek istediğini ancak halk otobüsüne binemediğini söyledi. Yaşlı kadına yardım eden polis ekipleri, elindeki poşetleri de alarak otobüse kadar eşlik etti.
Onikişbuat ilçesi Tekerek Mahallesi’nde oturduğunu söyleyen yaşlı kadın, güzergahtan geçen otobüse bindirilerek evine gönderildi.
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Çorlu'da ev ve iş yerleri ile park halinde araçlardan gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan S.Ö. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.
İşlemleri için Kazımiye Mahallesi'ndeki polis merkezine götürülen S.Ö., tuvaletteki pencereden atlayarak, kaçmak istedi.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşen S.Ö.'nün ayak kemiğinde kırık oluştu.
S.Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. S.Ö.'nün tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.
Tutuklandıktan sonra polis merkezinin tuvalet penceresinden atladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sevk edildiği adliyede mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandıktan sonra işlemleri için polis merkezine götürülen S.Ö. (24), 3 metre yükseklikteki tuvalet penceresinden atlayarak, kaçmak istedi. Ayak kemiğinde kırık oluşan S.Ö., hastanede tedaviye alındı.
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Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi'nde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı.
Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Çanta içinde bulundurlar: İnsan kemiği olduğu tahmin ediliyor
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çanta içerisinde bulunan ve insana ait olduğu tahmin edilen kemiklerden alınan doku örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiklerden elde edilecek DNA profili, kayıp başvurularıyla karşılaştırılacak.