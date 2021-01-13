Yaşlı kadının yardımına polis yetişti: Evine gidebildi

Spor

İrfan Can Kahveci Milan yolcusu: Anlaşma sağlanmak üzere

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için, İtalyan ekibi Milan devreye girdi. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncu için Başakşehir ve Milan'ın anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.