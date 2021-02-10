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POLİTİKA

RTÜK'ten, Halk TV ve Habertürk'e para cezası

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Habertürk'e idari para cezası verdi.

Haber Merkezi DHA
İzleme uzmanlarının hazırladığı raporları gündemine alan Üst Kurul, ağırlıklı olarak haber programları ve dizi filmler hakkında hazırlanan raporları görüşerek karara bağladı.
İzleme uzmanlarının hazırladığı raporları gündemine alan Üst Kurul, ağırlıklı olarak haber programları ve dizi filmler hakkında hazırlanan raporları görüşerek karara bağladı.

İzleme uzmanlarının hazırladığı raporları gündemine alan Üst Kurul, ağırlıklı olarak haber programları ve dizi filmler hakkında hazırlanan raporları görüşerek karara bağladı.

Üst kurul, 'Bahçeli'ye aşı yapan hemşire dövüldü' şeklindeki mizahi haberin gerçekmiş gibi yayınlandığı 'Özlem Gürses ile 20. Saat' isimli programa ilişkin raporu da değerlendirdi.

RTÜK, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan bir haberi doğruluğundan emin olmadan yayınlayan Halk TV'ye yasa gereği idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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Üst Kurul Halk TV'ye ayrıca 'Kayda Geçsin' programında herhangi bir kanıt, bulgu ya da belgeye dayandırılmadan sarf edilen "Türk polisi Türk öğrencisine aynı millettenmiş gibi davranmıyor, düşmanmış gibi davranıyor. Bu memlekette bu vatandaşlara böyle muamele yapılıyorsa o zaman şunun adını koymak gerekir: Türk Polis Teşkilatı bir siyasi partiye lüzumundan fazla sempati beslemekte… Bu hâliyle iktidar partisine muhalif davranan çocukların, gençlerin dolayısıyla lüzumundan fazla sert bir tepkiyle karşılaşıldığının farkındayım" şeklindeki ifadeler nedeniyle de ceza verdi.

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Yasadaki 'kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünün ihlali nedeniyle kanal hakkında idari para cezasına hükmedildi.

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'Militan' ifadesi nedeniyle ceza

RTÜK, Habertürk TV’te yayınlanan 'Enine Boyuna' programında bir konuk tarafından sarf edilen "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" şeklindeki sözlerin de kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu kanaatine vardı.

Yayının kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığına hükmeden Üst Kurul, yayının yasada yer alan 'Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal etmesi nedeniyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi.

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