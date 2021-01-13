Gündem RTÜKten CHPli Sağların başörtülü hakimlere yönelik sözleri nedeniyle Halk TVye ceza
POLİTİKA

RTÜK’ten CHP'li Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV yayınında söylediği "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor" sözleri nedeniyle, kanala idari para cezası verilmesine karar verdi. Halk TV'nin kamusal yayıncılığın gereğini yerine getirmediği ve yayında konuğun uyarılmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözlerini söylediği yayının görüntüsü.
Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözlerini söylediği yayının görüntüsü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) "Şirin Payzın ile Sözüm Var" programına konuk olarak katılan Fikri Sağlar'ın "Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır… Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Oy birliği ile karar alındı

Yayında söylenen ifadelerin, toplumun adalet mekanizmasına güvenini zedeleyeceği kanaatine varan Üst Kurul, Sağlar'ın toplumun inanç değerlerini aşağılayan ifadeleri dolayısıyla Halk TV'nin yasayı ihlal ettiğine hükmetti ve yayıncı kuruluş Halk TV'ye oy birliğiyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

Cezanın gerekçesi neler?

Sözleri, "başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı nefret duyguları oluşturma çabası" olarak gören Üst Kurul, halkta gerilime ve ayrışmaya sebep olabilecek beyanların, toplumsal iç barışı bozabileceği düşüncesiyle kamusal yayıncılığın gereğini yerine getirmeyen Halk TV'nin cezalandırılmasına karar verdi. Yayında konuğun uyarılmadığını da tespit eden RTÜK, 6112 sayılı kanunu ihlal eden yayıncı kuruluşa oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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Diyanet'i cinayet azmettiricisi olarak gösteren Tele 1'e de ceza kesildi

Üst Kurul ayrıca Tele 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Evren Özalkuş'un, öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine yönelik sözlerini de değerlendirdi. Sözer'in yakılarak katledilmesine ilişkin haberde, "Diyanet İşleri Başkanlığının cinayetin azmettiricisi olarak gösterilmesi" RTÜK tarafından yasaya aykırı bulundu.

Tele 1 yayınında neler söylenmişti?

Yayında "Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl, neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor." sözlerini saf eden sunucunun, Diyanet İşleri Başkanlığını itham etmesi nedeniyle Üst Kurul, oy çokluğuyla yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

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