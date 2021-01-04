Gündem Başörtülü hakimleri hedef alan CHPli Sağlardan soruşturma tepkisi Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar
POLİTİKA

Başörtülü hakimleri hedef alan CHP'li Sağlar'dan soruşturma tepkisi: Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar

“Türbanlı hakimlerin adaletine güvenmiyorum” sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılmasına tepki gösteren Fikri Sağlar, sözlerinin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında olduğunu söyledi. Sağlar, “Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Fikri Sağlar
Fikri Sağlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Fikri Sağlar hakkında “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlattı
GÜNDEM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlattı

Fikri Sağlar ise soruşturma açılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sözlerinin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında olduğunu savunarak “Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?” dedi.

  • CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı programda "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
OYNAT 01:56
CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

CHP'li Sağlar'dan "Başörtülü hakim" açıklaması: Türban şeriatçıların üniformasıdır kutuplaşmanın simgesidir
GÜNDEM
CHP'li Sağlar'dan "Başörtülü hakim" açıklaması: Türban şeriatçıların üniformasıdır kutuplaşmanın simgesidir
Abone Ol Google News
Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız

"Tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız''

​Dağın tepesinde kayalıkların arasından çıkan ağaç.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​2020 enflasyonu yüzde 14,60.
Başörtülü hakimleri hedef alan CHPli Sağlardan soruşturma tepkisi: Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar

"Seni süründürürüm"

"Seni süründürürüm"

​Kısıtlamayı ihlal eden kadın, gazeteciyi tehdit etti.

Ağrı'da<br>4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

Ağrı'da
4 yaşındaki minik Leyla'yı katletmişti

​Amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi.
Rize için kritik plan

Rize için kritik plan

​İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı.
'Bollywood<br>gibi yavaş'

'Bollywood
gibi yavaş'

Fransa'nın aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu.
2021'in ilk iş günü

2021'in ilk iş günü

80 saatlik ​kısıtlama kalktı vatandaş yollara çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.