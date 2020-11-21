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İSTANBUL

Şişli'de yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Şişli’deki Perpa İş Merkezi’nde bir işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

Şişli’deki Perpa İş Merkezi’nde bir işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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