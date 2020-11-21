Şişli'de yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Şişli’deki Perpa İş Merkezi’nde bir işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi 21 Kasım 2020, 07:38 Son Güncelleme: 21 Kasım 2020, 07:39 DHA