Şişli'de yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Şişli’deki Perpa İş Merkezi’nde bir işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Şişli’deki Perpa İş Merkezi’nde bir işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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