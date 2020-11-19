Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bahçelievlerde iş yerinde önce yangın sonra patlama Allahtan kimse yoktu, mutluyuz
İSTANBUL

İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde önce yangın sonra patlama: Allah'tan kimse yoktu, mutluyuz

Bahçelievler'de iş yerinde önce yangın sonra patlama: Allah'tan kimse yoktu, mutluyuz

Bahçelievler'de gece saatlerinde 4 katlı bir iş yerinin birinci katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken iş yerinde patlama meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan iş yeri vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.
Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.

Yangın Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, yangın sırasında patlama meydana geldi.

DHA
4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapattı.

  • İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

DHA
Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi.

İş yerinde çıkan yangın anları vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği görülüyor.

DHA
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

"ALLAH'TAN İÇERİDE KİMSE YOKTU MUTLUYUZ"

  • İş yeri sahibi olduğu öğrenilen Cahit Kayıkçı, "Bize ait bir iş yeri, tekstil baskı yeri olarak kullanılıyor. Neden çıktığı konusunda hiç bir bilgim yok şu anda. İçeri de herhangi bir çalışan yoktu. Allah'tan kimse yoktu da mutluyuz zaten. Normalde iş yerinde 20 kişi çalışıyor" dedi.

Vaniköy Camii eski haline dönecek
HAYAT
Vaniköy Camii eski haline dönecek

Çok yazık!
GÜNDEM
Çok yazık!

Yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası uygulandı
GÜNDEM
Yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası uygulandı

Kastamonu'nda korkutan yangın: Bir cami ve 10 ev küle döndü
GÜNDEM
Kastamonu'nda korkutan yangın: Bir cami ve 10 ev küle döndü
Abone Ol Google News
Ödeyemezsetoprak verecek

Ödeyemezse
toprak verecek

​Ermenistan'a 50 milyar dolarlık şok fatura.
Üç il için kar uyarısı!

Üç il için kar uyarısı!

​Meteoroloji hava durumu tahminlerini paylaştı.
Allahtan kimseyoktu, mutluyuz

Allah'tan kimse
yoktu, mutluyuz

​Bahçelievler'de iş yerinde önce yangın sonra patlama.
Korona<br>partisine baskın

Korona
partisine baskın

İki kişi kaçarken merdiven düşerek yaralandı.
Büyüklere<br>kapıdan ziyaret

Büyüklere
kapıdan ziyaret

​Önlemlere vatandaşlar da bireysel olarak katkı sunmalı.
Sansürü itiraf etti

Sansürü itiraf etti

"Konuyla ilgili attığımız adım yanlıştı."

18 saatlik kayıt var

18 saatlik kayıt var

​İYİ Parti'den istifa eden Taşkaya'dan flaş açıklamalar.

Tahran'dan ses yok

Tahran'dan ses yok

​İsrail İran'ı 79 kez vurdu.
Liderlik için çıktık<br>bir alt lige düştük

Liderlik için çıktık
bir alt lige düştük

​A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde küme düştü.
AYM’yi ikiye bölen karar

AYM’yi ikiye bölen karar

​Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşünü yasaklayan düzenleme iptal edildi.
CHP’nin davet yalanı çöktü

CHP’nin davet yalanı çöktü

​KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine davet edilmediklerini iddia etmişlerdi.
Kitlesel bulaşma dönemi

Kitlesel bulaşma dönemi

​Bakan Koca'dan önemli açıklamalar.
Gazze'de kriz uyarısı

Gazze'de kriz uyarısı

Büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalabilir.
'Sözcü İsviçreli <br>patrona satıldı'

'Sözcü İsviçreli
patrona satıldı'

​Cumhuriyet'in haberine Sözcü'den yalanlama.
İki askerimiz <br>şehit oldu

İki askerimiz
şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.