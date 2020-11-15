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BURSA

Bursa haberleri: Yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası uygulandı

Yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası uygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Evinin yandığını öğrenince olay yerine gelen Fadıl T.'ye panik yaşadığı sırada, maske ve mesafe kuralına uymadığı için 900 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Yanan evini maskesiz izledi, cezayı yedi.
Yanan evini maskesiz izledi, cezayı yedi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını çevre binalara sıçramadan söndürmek için çalışma başlatıldı.

Çalışmaları izlemek için sokağa çıkan mahallelinin maske ve mesafe kuralına uymadığı görülürken polis ekipleri vatandaşları uyardı.

DHA
Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
  • Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Fadıl T.'ye maske takmadığı için 900 TL cezai işlem uygulandı.

DHA
Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

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