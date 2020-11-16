Çok yazık!

Temmuz ayında Heybeliada'da çıkan yangında, tek seferde 6 hektarlık bir alanın küle döndüğünü söyleyen Çelik, Alansal olarak baktığımızda Heybeliada'daki yangında 6 hektar yandı. Burayı ağaçlandırmaya hazır hale getirdik, toprak temizlemesi devam ediyor. Bir yangın sadece oradaki ağacı yakmıyor. Oradaki ekosistemi, bütün canlıları yakıyor. Yanan alanın eski haline gelmesi en az 20 yıl sürüyor. İstatistiklere göre yüzde 17'si ihmal ve dikkatsizlik, yani mangal ateşi ya da söndürülmemiş ateş kaynaklı. Yüzde 3'ü kasıtlı, yüzde 80'ni de faili meçhul yangınlar. Bunlar da doğal nedenlerle değil. Bu yıl İstanbul'da çıkan yangınlarımızın tamamı insan kaynaklı. Son 10 yıl ortalamamızda İstanbul'da yanan alan 30 hektar civarında. Geçen yıl bu 35 hektar civarındaydı. Bu yıl 62 hektar alan yandı. Bu bizim için çok büyük bir alan diye konuştu.