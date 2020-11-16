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Vaniköy Camisi yandı, Vaniköy Camisi nerede: Çok yazık! ​

Çok yazık!

Çıkış nedeni henüz belli olmayan alevler tarihi camiinin ahşap kısımlarını kısa sürede küle çevirdi. İtfaiyenin deniz ve karadan müdahale ederek söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 355 yıl önce yapılan ve semte adını veren cami, kırmızı minaresiyle dikkat çekiyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Çengelköy’de 1665 yılında inşa edilen Vaniköy Camisi yandı.
İstanbul Çengelköy’de 1665 yılında inşa edilen Vaniköy Camisi yandı.

İstanbul Çengelköy'deki 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nde dün saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin İstanbul Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

Yangına denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

  • Açıklamada, "Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi’nde bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii’ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

355 yıllık Vaniköy Camisi bu hale geldi.

İstanbul'da son 10 yılın en fazla orman alanı yandı
FOTOĞRAF 7
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Bu yıl İstanbul'un en büyük yeşillik ve ormanlık alanları adeta yangınlarla mücadele etti. Özellikle yaz aylarında Aydos Ormanları'nda peş peşe yangınlar çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da son 10 yılın en çok yangını bu sene gerçekleşti. Çıkan yangınlar sonucunda ise en büyük kayıp, Heybeliada'daki ormanlık alanda oldu. Temmuz ayında çıkan yangında Heybeliada'da tam 6 hektar alan küle döndü.
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, İstanbul'un 10 yıllık istatistiğine baktığımız zaman ortalama 144 adet yangının çıktığını, 30 hektar da ormanlık alanın zarar gördüğünü görüyoruz. Geçen yıl bu dönemde 158 yangın ve 35 hektar ormanlık alan yanmış. Bu yıl ise 143 adet orman yangını çıkmış, toplamda da 62 hektar alan ormanlık alan zarar görmüş dedi.
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Çelik, bu yılki yangınlarda sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, Yangın sayısı azaldı ancak yanan alan çoğaldı. Bu yıl iklimsel olarak daha kurak bir sezon geçirdik. Öte yandan çıkan yangınlarda da sabotaj ihtimali yüksek olan yangınlar da oldukça fazlaydı. Bu sene İstanbul'da çıkan 143 yangının 4 tanesinin sabotaj, yani failini bulduğumuz yangınlar. 2 tanesi Aydos Ormanları'nda, biri Çatalca'da, bir tanesi de İstanbul İşletmesi'nde çıkan yangındı. 74 yangın Aydos Ormanları dediğimiz Kartal ve Sultanbeyli sınırları içerisinde çıktı. Her yıl bu bölgede yangın çıkıyor ancak bu yıl çıkan yangınların daha çok zarar verdiğini görüyoruz dedi.
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Temmuz ayında Heybeliada'da çıkan yangında, tek seferde 6 hektarlık bir alanın küle döndüğünü söyleyen Çelik, Alansal olarak baktığımızda Heybeliada'daki yangında 6 hektar yandı. Burayı ağaçlandırmaya hazır hale getirdik, toprak temizlemesi devam ediyor. Bir yangın sadece oradaki ağacı yakmıyor. Oradaki ekosistemi, bütün canlıları yakıyor. Yanan alanın eski haline gelmesi en az 20 yıl sürüyor. İstatistiklere göre yüzde 17'si ihmal ve dikkatsizlik, yani mangal ateşi ya da söndürülmemiş ateş kaynaklı. Yüzde 3'ü kasıtlı, yüzde 80'ni de faili meçhul yangınlar. Bunlar da doğal nedenlerle değil. Bu yıl İstanbul'da çıkan yangınlarımızın tamamı insan kaynaklı. Son 10 yıl ortalamamızda İstanbul'da yanan alan 30 hektar civarında. Geçen yıl bu 35 hektar civarındaydı. Bu yıl 62 hektar alan yandı. Bu bizim için çok büyük bir alan diye konuştu.
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu yılın 11 ayında Şile'de 10, Kanlıca'da 104, Bahçeköy'de 4, Çatalca'da 7 ve İstanbul'un çeşitli alanlarında 18 yangın çıktı. Bu yangınlardan dördünün kasıtlı olduğu, 24 tanesinin ihmal ve dikkatsizlik, 115'nin de faili meçhul olduğu belirtildi.
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İstanbul'da son 10 yılın en fazla orman alanı yandı
Türkiye'de ağaç dikme seferberliği artık 11 Kasım'da yani bugün gerçekleştiriliyor. Saat 11.11'de milyonlarda fidan toprakla buluşuyor. Özellikle bu yılı orman yangınları gölgesinde geçirdik. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'un ormanlarında 2020 yılının ilk 10 ayında 143 yangın çıktı.


YALILAR ARASINDA YER ALIYOR

Boğaz'daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırıldı. Cami zamanla semte de ismini verdi. Ahşap karkas yapıda inşa edilen caminin, tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Caminin Boğaz tarafına bakan tarafına inşa edildiği sırada dikildiği belirtilen bir çınar ağacı da yer alıyor.

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