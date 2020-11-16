Vaniköy Camisi yandı, Vaniköy Camisi nerede: Çok yazık!
Çok yazık!
Çıkış nedeni henüz belli olmayan alevler
tarihi camiinin ahşap kısımlarını kısa sürede küle
çevirdi. İtfaiyenin deniz ve karadan müdahale
ederek söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma
başlatıldı. 355 yıl önce yapılan ve semte adını veren
cami, kırmızı minaresiyle dikkat çekiyordu.
İstanbul Çengelköy'deki 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nde dün saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin İstanbul Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, "Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi’nde bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii’ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Boğaz'daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırıldı. Cami zamanla semte de ismini verdi. Ahşap karkas yapıda inşa edilen caminin, tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Caminin Boğaz tarafına bakan tarafına inşa edildiği sırada dikildiği belirtilen bir çınar ağacı da yer alıyor.