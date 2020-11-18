15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı

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İhracı istenen CHP'li eski başkandan Kılıçdaroğlu'na '9 seçim kaybettin' eleştirisi

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için ‘kayıp ilanı’ vermesinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Futbol benzetmesi yapan Kalınomuz, "Bir futbolcu bir maçta penaltı kaçırdı diye kulüpten kovulmaz. Ama bir teknik direktör üst üste 9 maç kaybederse o kulüpten derhal kovulur" dedi.