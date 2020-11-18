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Gündem 15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı
MALATYA

Malatya haberleri: 15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı

15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı

Malatya'da, Semih G. (15) cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Haber Merkezi DHA
Kuzenlerin tartışması kanlı bitti, bir çocuk yaralandı.
Kuzenlerin tartışması kanlı bitti, bir çocuk yaralandı.

Olay, gece yarısı Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin G., kuzeni Semih G. ile birlikte ders çalışmak için amcası Murat G.'nin evine geldi.

Kuzenler ders bitiminde cep telefonu ile oyun oynamaya başladı. Ancak 2 çocuk oyun nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Semih G., odada bulunan bıçağı alıp, kuzeni Mehmet Emin'e sapladı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Semih G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet Emin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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