Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,21 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,21 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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