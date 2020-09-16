Muş'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 17.48’de merkez üstü Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük korku yaşandığı belirtildi.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Muş’un Korkut ilçesinde saat 17.48’de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" açıklamasını yaptı.

Vali Gündüzöz açıklama yaptı

Depremin arından açıklama yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.