TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dünyaya net mesaj: KKTC'nin istikbali Türkiye'nin kırmızı çizgisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Biz her platformda, her yerde, her zaman Kıbrıs'ın haklı davasının yanındayız. Türkiye'nin temel kırmızı çizgilerinden birisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) varlığı, istiklali ve istikbalidir" dedi.