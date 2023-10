Ersin Tatar'dan Batı'ya net mesaj: Sinsi oyunlara karşı dimdik ayakta duracağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Tabii ki başımız dik, onurlu bir şekilde tarihimize yakışır bir şekilde hayatımızı sürdürmek için bu milli birlik ve beraberliği, karşımızdaki her türlü faaliyetlere, dışardan gelen tehditlere, bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak nitelikte her türlü sinsi oyuna, tuzağa karşı, bunların karşısında dimdik ayakta duracağız" dedi.

Burada konuşan Tatar, Doğu Akdeniz'de verdikleri mücadelenin takdir edildiğini görmekten onur duyduğunu vurgulayarak, Türk milleti ile gönül ve kardeşlik bağlarını, milli bağları paylaştıklarını söyledi. 6 Şubat depreminde kaybedilenlerin de acılarının yüreklerinde olduğunu ifade eden Tatar, "Bizi birbirimize bağlayan gönül bağı ve gönül dünyasında bizleri birlikte tutan aynı milletin evlatları olarak aynı milli değerleri, aynı duyguları, aynı kaderi, aynı düşünceleri, aynı gelenekleri paylaşmak; günün sonunda sizlerin sevinci bizlerin sevinci, sizin üzüntünüz bizim üzüntümüz. Ve 6 Şubat depreminde de birlikte ağladık, birlikte yüreklerimiz parçalandı. Biz de evlatlarımızı orada kaybettik. Burada, ana vatanda hayatlarını kaybedenlerin acısı halen daha yüreğimizde. Dolayısıyla bu vesile ile hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize de bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Tabii ki başımız dik, onurlu bir şekilde tarihimize yakışır bir şekilde hayatımızı sürdürmek için bu milli birlik ve beraberliği, karşımızdaki her türlü faaliyetlere, dışardan gelen tehditlere, bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak nitelikte her türlü sinsi oyuna tuzağa karşı, bunların karşısında dimdik ayakta duracağız. Bizim her türlü sosyal, her türlü kültürel, her türlü siyasi mücadelemizde bunun ne anlama geldiğini ne kadar önemli olduğunu bir kez daha paylaşıyorum" dedi.