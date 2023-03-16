Ersin Tatar: Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.
"Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum"
"Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum"
Tatar,
"Biz Kıbrıs Türkleri çok mücadele verdik. İngiliz sömürge döneminde bizleri azınlık haline getirmeye çalıştılar. Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu. Rum yönetiminin halkıma uyguladığı insanlık dışı izolasyon, artarak devam etmektedir. Berrak Anadolu suyu Kuzey Kıbrıs ile buluştu. Buradan Sayın Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum. Türk dünyasının, Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya, sizlerin de desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz"
dedi.
#Ersin Tatar
#KKTC
#Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı
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