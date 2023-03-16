|
Reklam
Reklam
Gündem

Ersin Tatar: Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda konuştu. Tatar "İngiliz sömürge döneminde bizleri azınlık haline getirmeye çalıştılar. Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu." dedi.

14:52 . 16/03/2023 Perşembe
Diğer
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

"Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

Tatar,
"Biz Kıbrıs Türkleri çok mücadele verdik. İngiliz sömürge döneminde bizleri azınlık haline getirmeye çalıştılar. Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu. Rum yönetiminin halkıma uyguladığı insanlık dışı izolasyon, artarak devam etmektedir. Berrak Anadolu suyu Kuzey Kıbrıs ile buluştu. Buradan Sayın Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum. Türk dünyasının, Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya, sizlerin de desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz"
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi. Erdoğan, ''Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin deprem bölgesine yaptığı destekler için teşekkür eden Erdoğan, ''Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirveye vesile olan İlham kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

#Ersin Tatar
#KKTC
#Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı
1 saat önce
default-profile-img
Ersin Tatar: Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu
YETEV okulları depremzede öğrencilerin geleceğine umut oluyor
AFAD Genel Müdürü Tatar: Deprem bölgesinde 18 bine yakın artçı sarsıntı meydana geldi
Mardin'de etkili olan yağmurda ilkokulu ve evleri su bastı
'Seni de geri göndereceğiz' dediği AK Parti'den milletvekili aday adayı Türkmen çıktı
Rus istihbarat binasında yangın: Bir kişi öldü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.