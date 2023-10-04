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Devlet Bahçeli'nin 'Kıbrıs Devleti' çıkışına Ersin Tatar'dan destek: Bu işin Kuzeyi Güneyi kalmadı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." açıklamasına destek verdi. Bahçeli'ye teşekkür eden Tatar, "Bu işin Kuzeyi, Güneyi kalmadı. Madem Rum kesimi bütün ada yönetimi bizdedir diyor, biz de Kuzeyi kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz." dedi.

Semih Bozkuş
23:35 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek" demişti.

MHP liderinin sözlerini değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Devlet Bahçeli’ye bize sahip çıktığı için teşekkür ederim" dedi. Tatar, "Bu işin Kuzeyi, Güneyi kalmadı. Madem Rum kesimi bütün ada yönetimi bizdedir diyor, biz de Kuzeyi kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ankara temasları çerçevesinde Bengü Türk televizyonunda bir programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Devlet Bahçeli’nin sözlerini değerlendirdi.

Devletin isim değişikliği için Anayasa değişikliği gerektiğini, ismin tartışılabileceğini ancak Kıbrıs’ta artık bir Türk devleti olduğunu göstermesi açısından “kuzey” isminin değiştirilmesinin önemli bir girişim olacağına inandığını belirten Tatar, bu konuda bir tartışma başladığına işaret ederek bu çerçevede MHP lideri Bahçeli’ye de teşekkür etti.

"Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu işin Kuzeyi, Güneyi kalmadı. Madem Rum kesimi 'bütün ada yönetimi bizdedir' diyor, biz de Kuzeyi kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Adanın Osmanlı adası olduğunu, ancak İngilizlere kiraladıktan sonra durumun değiştiğini, Türkleri azınlığa düşürmeye çalıştıklarını ancak hiç bir şekilde boyun eğemediklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Türklerin kanı canı olduğunu, Anadolu’nun bir parçası olduğunu kaydetti.

"Rum boyunduruğu altına hiçbir zaman girmeyeceğiz"

Pile- Yiğitler yolunda da Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapıldığını, BM’nin tarafız olmadığını anlatan Tatar, insani bir proje olan bu yolun yapılacağını söyledi.


Kıbrıs Türk halkının adada hakkı, mührü olduğunu, milli mücadeleyi de Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüğünü ve yürütmeye devam ettiğini vurgulayan Tatar, Rum boyunduruğu altına hiçbir zaman girmeyeceklerini belirtti.


Rumların tek taraflı AB’ye kabul edilmesini de eleştiren Tatar, Kıbrıs’ta Türk devletinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Bahçeli, Kazakistan'da 3 Kasım 2023'te yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci ülke olarak yerini almasının, Kıbrıs Türklüğünün tanınmasında önemli bir eşik olacağına işaret ederek, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." ifadesini kullanmıştı.



#Kıbrıs Devleti
#MHP Genel Başkanı
#Devlet Bahçeli
#KKTC Cumhurbaşkanı
#Ersin Tatar
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