Cumhurbaşkanı Ersin Tatar duyurdu: Rusya temsilcilik ofisiyle ilgili KKTC ile temasa geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın bir temsilcilik ofisi açılması konusunda KKTC ile temasa geçtiğini belirterek, “Rusya’nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC’nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor.” dedi.

KKTC’de 50 bine yakın Rus yaşadığını ifade eden Tatar, “Rusya’nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC’nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor. Açılacak temsilcilik ofisiyle KKTC’de yaşayan Ruslar, konsolosluk işlemlerini rahatlıkla yapabilecek. Burada ABD’nin de, İngiltere’nin de ofisleri var. Böyle bir yapılanmanın olumlu olacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Biz ülkemize daha fazla Rus’un gelmesini, yatırım yapmasını, turizmin canlanmasını istiyoruz. KKTC devleti, hukuka uygun yasal tüm taleplere olumlu bakmaktadır” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, ofisin nerede açılacağına dair ise henüz net bir bilgi olmadığını söyledi.