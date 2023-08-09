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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar duyurdu: Rusya temsilcilik ofisiyle ilgili KKTC ile temasa geçti

Rus medyası, Rusya’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirmişti. Söz konusu gelişme geniş yankı uyandırırken konuya ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan açıklama geldi. Tatar, Rusya’nın bir temsilcilik ofisi açılması konusunda KKTC ile temasa geçtiğini belirtti.

23:45 . 9/08/2023 Çarşamba
IHA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın bir temsilcilik ofisi açılması konusunda KKTC ile temasa geçtiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın bir temsilcilik ofisi açılması konusunda KKTC ile temasa geçtiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın bir temsilcilik ofisi açılması konusunda KKTC ile temasa geçtiğini belirterek, “Rusya’nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC’nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor.” dedi.

Rusya’nın yakın zamanda KKTC’de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağına dair çıkan haberlerin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın konuyla ilgili KKTC ile temasa geçtiğini açıkladı. Tatar, Rus yetkililerin kendisiyle ve Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek ofis açma talebinde bulunduğunu belirterek, temsilciliğin pek yakında hizmete gireceğini vurguladı.


"Böyle bir yapılanmanın olumlu olacağını düşünüyoruz"


KKTC’de 50 bine yakın Rus yaşadığını ifade eden Tatar, “Rusya’nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC’nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor. Açılacak temsilcilik ofisiyle KKTC’de yaşayan Ruslar, konsolosluk işlemlerini rahatlıkla yapabilecek. Burada ABD’nin de, İngiltere’nin de ofisleri var. Böyle bir yapılanmanın olumlu olacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Biz ülkemize daha fazla Rus’un gelmesini, yatırım yapmasını, turizmin canlanmasını istiyoruz. KKTC devleti, hukuka uygun yasal tüm taleplere olumlu bakmaktadır” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, ofisin nerede açılacağına dair ise henüz net bir bilgi olmadığını söyledi.


Konsolosluk hizmeti hamlesini GKRY Büyükelçiliğindeki Rus yetkili duyurmuştu

Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan büyükelçiliğinde görev yapan bir yetkili, Rus resmi haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada Rusya’nın yakın zamanda KKTC’de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını belirtmişti. Rus yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” ifadelerini kullanmış, KKTC’de yaşayan Rus vatandaşlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini aktarmıştı.







#KKTC
#Rusya
#Konsolosluk
#Temsilcilik Ofisi
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