KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta KKTC vatandaşları ile bir araya geldi.
Tatar, burada yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberlik içinde olduklarını ve öz vatanlarından asla kopmadıklarını belirtti.
Gelecek kuşakların KKTC ile bağlarını sürdürmesinin önemine dikkati çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.
Tatar, New York'taki temaslarına da değinerek, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin dünyada yer bulabilmesi için Kıbrıs'ta yapılan ayrımdan mutlak suretle vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.
'İleride bir antlaşma olacaksa, o antlaşmanın bir tarafı da KKTC olacaktır'
Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.
Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlattığını kaydeden Tatar, hiçbir zaman dayatma bir çözümü kabul etmeyeceklerini söylediğini aktardı.