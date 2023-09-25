KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Özgür irademizle kurduğumuz devletimizin tanınması gerekiyor

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkların son bulması, zulüm niteliğindeki ambargo ve izolasyonların kaldırılması ve KKTC'nin bağımsızlığının kabul görmesi ve tanınması gerektiğini söylediğini aktararak,

"Verilen bu destek, tüm dünyada haklı davamızın duyurulması ve kabul görmesi bakımından önemlidir."