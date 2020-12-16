Esrarı kimyon bonzaiyi kekik diye satan çete yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu çetesini çökertmek için yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. H.K. adlı şahsın uyuşturucu satışı yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, ardından olayla ilgili Y.C., E.D ve U.A adlı diğer zanlıları da deşifre etmeyi başardı.

TELEFONDA YAKALANMAMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDELERE İSİM TAKMIŞLAR

Şüphelilerin yakalanmamak için satışlarını telefon üzerinden gerçekleştirdiği ve uyuşturuculara takma isim taktıkları öğrenildi. Esrarı "kimyon", bonzaiyi ise "‘kekik" şifresiyle satan şahısların ücreti de banka üzerinden havale ile aldıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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