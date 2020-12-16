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Gündem Kuş Cennetinde isyan ettiren görüntü 32 ördeği kaçak avlayan iki kişiye suçüstü
SAMSUN

Kuş Cenneti'nde isyan ettiren görüntü: 32 ördeği kaçak avlayan iki kişiye suçüstü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi AA
Kuş Cenneti'nde 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü yapıldı.
Kuş Cenneti'nde 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü yapıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin "kesin korunacak hassas alan" içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı özel güvenlik ekipleri, Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Mahmut A. ile Cihan T, avladıkları 32 ördek ve 2 tüfekle yakalandı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

AA
Operasyonda Mahmut A. ile Cihan T, avladıkları 32 ördek ve 2 tüfekle yakalandı.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğünce bu kişilere, 30 bin lira idari para cezası kesildi, tüfeklerine el konuldu.

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