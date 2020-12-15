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Dünya Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru görüntüleri viral oldu Rekor paylaşım
AMERİKA

Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru görüntüleri viral oldu: Rekor paylaşım

ABD’de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı.

Haber Merkezi DHA
ABD’de kuyruğu üzerinde durabilen kanguru görüntüleri viral oldu.
ABD’de kuyruğu üzerinde durabilen kanguru görüntüleri viral oldu.

ABD’de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

ABD’nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi’nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, “Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler” yorumunu yaptı.

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