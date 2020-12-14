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Gündem İzmitteki köpek katliamının sorumlusuyla ilgili şok iddia Şoför olarak görevlendirilmesine rağmen amir olarak çalışıyordu
KOCAELİ

İzmit'teki köpek katliamının sorumlusuyla ilgili şok iddia: Şoför olarak görevlendirilmesine rağmen amir olarak çalışıyordu

Kocaeli’de, sokak köpeklerinin uyuşturucu iğneyle telef edilmesi tepki toplamıştı. Köpek katliamının sorumlusunun, CHP’li İzmit Belediyesi’nde Veterinerlik Müdürlüğü’nde şoför olarak görevlendirilen ancak amir pozisyonunda çalışan Uğur Özge Önen olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi İHA DHA AA Diğer
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve olaydan sorumlu olduğu iddia edilen şahıs.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve olaydan sorumlu olduğu iddia edilen şahıs.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 3 farklı bölgede 11 Aralık'ta, üzerinde iğne olan 3 sokak köpeği vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Konu ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayın İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef olduklarının belirlendiği belirtildi.

Olayla ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, köpek katliamının sorumlusunun, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e verdiği desteğin ardından seçimden sonra işe başlayan Uğur Özge Önen isimli bir çalışan olduğu ileri sürüldü.

"Şoför olarak görevlendirildi, amir olarak çalışıyordu"

Kısa süre önce Veterinerlik Müdürlüğü’nde görevlendirilen Uğur Özge Önen’in olay gecesi mesai saati olmamasına rağmen ekibin başına geçtiği ve “önümüze çıkan bütün köpekleri vuracağız” dediği iddia edildi. Kocaeli Koz’un haberine göre, Önen, polisteki ifadesinde şoför olduğunu ve ateş etmediğini iddia etse de amir olarak ekibin başında bulunduğu belirtildi.

50’ye yakın sokak köpeği kayıp iddiası

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, İzmit’te yaklaşık 3 haftadır birçok hayvanseverden kayıp köpek ihbarları aldıklarını belirterek, “50’ye yakın köpeğimiz de kayıp, belki bu sayı daha fazladır. Ölüsü ya da dirisi nerede bu köpeklerin bilmiyoruz” dedi. Dernek tarafından konu ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Tüm çalışanlar açığa alındı

İzmit Belediyesi, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm çalışanların açığa alındığını duyurdu. İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İzmit'te sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi
OYNAT 00:40
İzmit'te sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi
İzmit'te, sitenin içindeki yeşil alanda uyuşturucu iğne vurularak telef edilen 3 köpek ölüsünü görenler, durumu yetkililere bildirdi. Köpek ölüleri, incelenmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü.


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