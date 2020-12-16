Koronavirüs tedavisi görürken doğum yapan Merve yaşamını yitirdi

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Edremit'te 4 kişinin resmi görevlendirmeleri olmadığı halde koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkama işlemini, ailelerinden 5 bin lira talep ederek yaptıkları iddia edildi. Edremit Kaymakamlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.