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TRABZON TÜRKİYE

Trabzon haberleri: ​​Koronavirüs tedavisi görürken doğum yapan Merve, yaşamını yitirdi

Koronavirüs tedavisi görürken doğum yapan Merve yaşamını yitirdi

Trabzon'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bebeğini 28 haftalıkken sezaryenle dünyaya getirmek zorundan kalan Merve Aygüneş (27), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Haber Merkezi DHA
İki çocuk annesi Merve Aygüneş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İki çocuk annesi Merve Aygüneş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Dr. Ahmet Uğur Aygüneş ve hamile eşi Merve Aygüneş’e, geçen ay görülen bazı semptomlar üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan Aygüneş çifti, tedaviye alındı. Dr. Aygüneş, tedavisinin ardından sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olurken, hamile eşi Merve Aygüneş’in ise durumu kötüleşti.

  • Yapılan tetkikler sonucu doktorlar, yaklaşık 6 aylık bebeğin sezaryenle alınmasına karar verdi. Gerçekleştirilen operasyonla, Merve Aygüneş’in bebeği dünyaya geldi.

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ANNE KURTARILAMADI

  • Erken doğum yapmak durumunda kalan Aygüneş yoğun bakım ünitesine alınırken, bebeği ise kuvöze koyuldu. Entübe edilen Merve Aygüneş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.


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TOPRAĞA VERİLDİ

İki çocuk annesi Merve Aygüneş’in ölümü, ailesi, yakın çevresi, komşuları ve arkadaşlarını hüzne boğdu. Merve Aygüneş, Karşıyaka Cami’nde salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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