Terör örgütü DEAŞ'a Bozdoğan-11 darbesi: 33 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerinde 782 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İHA ve SİHA'ların verdiği güçle kırsal da dahil toplam 21 bin 153 operasyon yapıldığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Peki bu operasyonlarda ne olmuş, 782 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun 60'ı ölü. 601 sağ, 4 yaralı 117 teslim" diye konuştu. Yerlikaya, Türkiye sınırları içerisinde kaç PKK'lı teröristin olduğunu bildiklerini de belirtti.