Organize suç örgütü çökertildi: Bakan Yerlikaya 'Elebaşlarının da aralarında olduğu 20 kişi yakalandı' diyerek duyurdu

BAlıkesir merkezli 4 ilde 'MAHSEN 8' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
- Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.
- Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.
- Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak,
- Silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.
- Operasyonlar sonucu: 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.
- Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle...
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