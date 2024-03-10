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Organize suç örgütü çökertildi: Bakan Yerlikaya 'Elebaşlarının da aralarında olduğu 20 kişi yakalandı' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
08:32 - 10/03/2024 الأحد
Güncelleme: 08:53 - 10/03/2024 الأحد
Yeni Şafak
BAlıkesir merkezli 4 ilde 'MAHSEN 8' operasyonu
BAlıkesir merkezli 4 ilde 'MAHSEN 8' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
  • Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

  • Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.

  • Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak,
  • Silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

  • Operasyonlar sonucu: 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

  • Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle...


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#MAHZEN-8
#operasyon
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