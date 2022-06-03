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VAN

Terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 11 gözaltı

Van merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 11 gözaltı
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Valilikten yapılan açıklama şöyle;
“Yapılan çalışmalar neticesinde; Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan BTÖ mensuplarına finansal destek sağlayan şahıslara yönelik, ’6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan 3 Haziran 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli, Hakkari, Diyarbakır, Muğla) icra edilen operasyon sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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