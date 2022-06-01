Dünya PKKyı besleyen ABD sınır ötesi operasyondan rahatsız oldu Mevcut hatların korunmasından yanayız
AMERİKA

PKK'yı besleyen ABD sınır ötesi operasyondan rahatsız oldu: Mevcut hatların korunmasından yanayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir askeri harekat başlatılacağını duyurmuştu. Söz konusu karar, terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen ABD'yi rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, olası askeri operasyonlara ilişkin, "Suriye’nin kuzeyinde gerilimin artırılmasına karşıyız. Mevcut hatların korunmasından yanayız." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKyı besleyen ABD sınır ötesi operasyondan rahatsız oldu: Mevcut hatların korunmasından yanayız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir sınır ötesi askeri harekatın sinyalini vermişti. Konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama yapan Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz

SINIR ÖTESİ OPERASYON SİNYALİ ABD'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Söz konusu karar, terör örgütü PKK/YPG'yi besleyen ABD'yi rahatsız etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Suriye’nin kuzeyinde gerilimin artırılmasına karşıyız." dedi.

ABD: "TÜRKİYE'NİN OPERASYONU DEAŞ İŞE MÜCADELEYİ RİSKE ATAR"

Mevcut hatların korunmasından yana olduklarını ifade eden Blinken, "Endişemiz, yeni bir harekat bölgesel istikrarı tehdit edeceği ve kötü niyetli aktörlere fırsat sunacağı. Suriye’de DEAŞ ile mücadeleyi riske atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Mümbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız' şeklinde konuştu.

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