Terör örgütü PKK 12 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde yılbaşından bu yana silahlı kadrosuna katmak amacıyla en az 20 çocuk kaçırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.