ABD, Refah’ta katliamı teşvik ediyor

Katar'da yayın yapan El-Araby Al-Jadeed gazetesinin diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırı başlatmasını onayladı. Gazete, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun geçtiğimiz pazar günü İsrail'e füze ve İHA saldırısı düzenleyen İsrail'e kapsamlı bir saldırıyla cevap vermesini istemediğini belirtirken bunun yerine Refah'a operasyona yeşil ışık yaktığını aktardı. İsrail Hükümet Sözcüsü ise dün Netanyahu'nun saldırı tarihini belirlediğini duyurdu. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılar yüzünden nüfusu 2.3 milyonu bulan Gazze Şeridi'ndeki 1.4 milyon sivil güneydeki Mısır sınırında bulunan Refah bölgesine sığınmıştı.

İKİ AŞAMALI SALDIRI

Toplam yüzölçümü 60 kilometrekare olmasına rağmen 1.4 milyon sivilin sığındığı nüfus yoğunluğu yüksek Refah bölgesine yönelik saldırı uzun süredir İsrail tarafından gündemde tutuluyor. İsrail yayın kurulunun (KAN) güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Refah saldırısı için hazırlıklarını tamamlayarak talimat beklemeye başladı. Söz konusu kaynaklar, işgal güçlerinin Refah saldırısını iki aşmalı olarak yapacağını bildirirken birinci aşamada bölgedeki sivillerin tahliyesini ön gördüğünü ve ardından ikinci aşamada birkaç haftalık bir kara harekatı düzenlemeye hazırlandığını aktardı. KAN'da yer alan haberde planın ABD tarafından da desteklendiği vurgulandı. Buna karşılık ABD Dışişleri Bakanı Matthew Miller, hafta başında yaptığı açıklamada, Refah'a yönelik muhtemel bir saldırıya ilişkin bilgilendirilmediklerini söylemişti.

SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze-Mısır sınırında doğudaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan batıda Akdeniz kıyısına kadar uzanan 14 kilometrelik sınır hattını (Philadelphia Hattı) kontrol edeceklerini defalarca bildirmişti. İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin son günlerde bölgede düzenlediği bombardımanlar sonucunda üçü çocuk yedi sivil yaşamını yitirmişti. Bununla birlikte, İsrail ordusu Salı günü Refah'taki sivilleri yerleştirmek üzere 40 bin çadır satın aldığını doğrulamıştı.

MISIR ORDUSU TEYAKKUZDA

Öte yandan, İşgal güçlerinin bölgede fiili adımlar atmaya başlaması Mısır tarafını da endişelendiriyorEl-Araby El-Cedid gazetesine bilgi veren Mısırlı güvenlik kaynakları ise İsrail ordusunun bölgedeki hareketliliğinin ardından İsrail tarafıyla görüşmeler gerçekleştirildiğini ve Mısır ordusunun bölgede tam teyakkuz haline geçtiğini ve gelişmelere müdahale edeceğini aktardı.

SmotrIch: Orantısız saldıralım

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğunu vurmasıyla başlayan ve İran'ın geçtiğimiz Pazar günü tamamı hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füze ve İHA'larla cevap vermesiyle yükselen gerilim devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'a "orantısız saldırı" çağrısı yaptı. Smotrich, İsrail'de katıldığı bir radyo programında, misilleme yapılması gerektiğini savunaraki bunun "şiddetli, sert ve orantısız bir bedele yol açacak" bir karşılık olması gerektiğini söyledi.

Taraf oluruz uyarısı

İran'ın misilleme saldırısı sırasında İsrail hava savunma sistemlerine tam destek veren ABD tarafı, gerilimin daha fazla yükselmemesini isterken muhtemel bir çatışmada tarafını da belli ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Wall Street Journal'a (WSJ) yazdığı bir makalede, İran İsrail'e saldırılarını arttırırsa, ABD'nin de bu saldırıların içine çekilebileceğini söyledi. Biden, "İran'ın amaçladığı yıkımı gerçekleştirmesi halinde buna seyirci kalmamız düşünülemez" dedi.







